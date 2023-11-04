Эти бутерброды вызывают привыкание: рецепт обалденно вкусной намазки из трех ингредиентов — запекается в духовке

Бутерброды. Фото: Global Look Press

Рецепт горячих бутербродов с сайрой.

Приготовьте в один из выходных дней горячие бутерброды с намазкой из консервированной сайры. Осторожно! Они вызывают привыкание.

Вам понадобится: сайра консервированная – 1 банка, несколько маринованных огурчиков, 3 яйца, майонез, батон или хлеб.  

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Готовим бутерброды так: консервированную сайру нужно размять вилкой, добавить в нее мелко нарезанные маринованные огурчики и яйца, сдобрить майонезом. Нарезать батон или хлеб, что больше любите, на порционные кусочки, смазать намазкой и поставить в духовку. Запечь в течение 15-20 минут. Достать и съесть с удовольствием!

По материалам телеграм-канала «Салатик/Закатки на зиму»

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