Эти бутерброды вызывают привыкание: рецепт обалденно вкусной намазки из трех ингредиентов — запекается в духовке

Приготовьте в один из выходных дней горячие бутерброды с намазкой из консервированной сайры. Осторожно! Они вызывают привыкание.

Вам понадобится: сайра консервированная – 1 банка, несколько маринованных огурчиков, 3 яйца, майонез, батон или хлеб.

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