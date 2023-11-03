Больше никакого хлеба: для пышных сочных котлет нужен другой продукт — так намного вкуснее

Хозяйки старой закалки до сих пор разбавляют котлетный фарш хлебным мякишем. Они считают, что только этот продукт может сделать блюдо пышным и сочным. Но это не так.

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На самом деле современные кулинары уже давно отказались от булки. Вместо нее они добавляют в котлеты свежие овощи. С этим ингредиентом блюдо получается не только вкуснее, но и полезнее. К тому же заметно снижается его калорийность. А это тоже неоспоримый плюс.

В качестве заменителя хлеба можно использовать практически любой популярный овощ. Но обычно в фарш попадает картофель, морковь, кабачок или капуста.

Инструкция простая. Измельчите овощи на терке или с помощью ножа. Добавьте их в котлетную массу и тщательно все перемешайте.

На этом все. Дальше действуйте согласно своему обычному рецепту. Вот увидите, котлеты без хлеба станут намного вкуснее. Они получатся нежными и сочными. Как в лучших ресторанах вашего города.

Источник: tut-news.ru