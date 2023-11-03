Обойдется в копейки, а вкус и подача ресторанные: куриная печень, жаренная с солеными огурцами и луком — объеденье

Попробуйте приготовить это необычное блюдо для субботнего семейного ужина. Подача и вкус у него абсолютно ресторанные, а обойдется в сущие копейки. Нежная куриная печенка, жареная с солеными огурчиками и луком — настоящее объеденье.
Вам понадобится: печень куриная — 300 г, огурцы соленые — 1 шт., лук репчатый — 0,5 шт., масло подсолнечное — 40 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Готовить куриную печень с солеными огурцами нужно так: Репчатый лук нарежьте маленькими кубиками, обжарьте на масле до золотистого цвета. Соленые огурцы нарежьте соломкой. Обжарьте вместе с луком на интенсивном огне. Куриную печень промойте, обсушите и разрежьте на половинки. Выложите печень в сковороду к луку с огурцами. Посыпьте куриную печень солью и черным молотым перцем. Обжарьте печень с луком и солеными огурцами на среднем огне до готовности, помешивая. Подавайте с гарниром. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»