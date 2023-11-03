Обойдется в копейки, а вкус и подача ресторанные: куриная печень, жаренная с солеными огурцами и луком — объеденье

Попробуйте приготовить это необычное блюдо для субботнего семейного ужина. Подача и вкус у него абсолютно ресторанные, а обойдется в сущие копейки. Нежная куриная печенка, жареная с солеными огурчиками и луком — настоящее объеденье.

Вам понадобится: печень куриная — 300 г, огурцы соленые — 1 шт., лук репчатый — 0,5 шт., масло подсолнечное — 40 мл, соль, перец черный молотый — по вкусу.

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