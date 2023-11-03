Готовим домашние конфеты: вкусно, быстро и состав хороший — в 100 раз лучше магазинных

В супермаркетах конфеты представлены в огромном ассортименте. Все они выглядят красиво и даже на вкус ничего. Но это не является гарантией хорошего состава. Обычно в шоколадных конфетах из магазина содержится пальмовое масло, а это не самый полезный продукт.

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Если вы хотите побаловать себя и домочадцев вкусным и полезным лакомством, приготовьте его самостоятельно. Нужно всего 3 ингредиента и немного свободного времени.

Вам потребуется: 300 граммов бананов, 200 граммов молочного шоколада, 300 граммов вашего любимого печенья.

Очистите бананы и превратите их в пюре. Измельчите печенье в крошку. Соедините обе массы в глубокой миске. Тщательно все перемешайте: должно получиться липкое густое тесто.

Сформируйте из получившейся массы конфеты и займитесь глазурью. Растопите шоколад на водяной бане и окуните в него ваши заготовки. Поместите готовые конфеты в холодильник. Через 3 часа лакомство будет готово.

Источник: издание belnovosti.by