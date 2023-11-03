Нужны только сгущенка и мука: нереально вкусные печенья на сгущенном молоке, тают во рту — за этим рецептом гоняются все

Попробуйте в выходные побаловать своих близких домашней выпечкой. Приготовьте печенье на сгущенном молоке. Оно нежное и ароматное, тает во рту. За этим рецептом все гоняются.

Вам понадобится: сгущенное молоко — 250 г, мука пшеничная — 250 г (+- 50 г), соль — 1,5 щепотки, масло сливочное — 70 г, разрыхлитель — 1 ч.л.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».