Нужны только сгущенка и мука: нереально вкусные печенья на сгущенном молоке, тают во рту — за этим рецептом гоняются все

Попробуйте в выходные побаловать своих близких домашней выпечкой. Приготовьте печенье на сгущенном молоке. Оно нежное и ароматное, тает во рту. За этим рецептом все гоняются.
Вам понадобится: сгущенное молоко — 250 г, мука пшеничная — 250 г (+- 50 г), соль — 1,5 щепотки, масло сливочное — 70 г, разрыхлитель — 1 ч.л.
Готовим печенье на сгущенном молоке так: В миску просейте муку. Добавьте соль и разрыхлитель. Сливочное масло (маргарин) нарежьте на кубики и добавьте в муку. Руками смешайте муку с маслом до получения однородной крошки. Просто перетрите ладонями муку с маслом. Влейте сгущенное молоко. Замесите тесто. Соберите тесто в шар. Оберните пленкой и поместите в морозилку на 30 минут. Через полчаса достаньте тесто и разделите его на 3 части — так удобнее будет с ним работать. Каждую часть раскатайте в пласт по 0,5 см толщиной. При помощи формочек для печенья вырезаем фигурки. Полученные фигурки уложите на лист для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте печенье в духовке около 12–15 минут.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»