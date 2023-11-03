Ничего вкуснее вы не пробовали: варенье из калины с добавлением секретного ингредиента — все дело в нем

Инструкция по приготовлению варенья из калины: В соленую горячую воду (1 л воды и 1 ст. ложка соли) кладем ягоду на 2–3 минуты, после перекладываем калину в дуршлаг под проточную воду. Удаляем плодоножки, гнилые ягоды и сор. Варим сахарный сироп. На 400 мл воды 750 грамм сахара. Затем в эмалированную посуду кладем подготовленные ягоды и заливаем остывшим сахарным сиропом и оставляем на 5–6 часов. После берем лимон, очищаем его и выдавливаем лимонный сок в варенье. Вылавливаем ягоды при помощи шумовки. В оставшийся сироп добавляем тертую лимонную цедру, ванильный сахар и ставим кипятить на 5 минут. После содержимое нужно процедить. Заливаем калину сиропом, доводим будущее варенье до кипения, снимаем пену и снова варим 7–8 минут. После чего оставляем варенье на 4 часа. Далее доводим вновь до кипения и варим до готовности.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь. Заготовки»