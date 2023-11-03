С румяной корочкой, нежные внутри: рецепт обалденно вкусных манных биточков — с чаем объеденье

Попробуйте приготовить манные биточки вот по этому рецепту. Внутри они нежные, а сверху покрыты хрустящей, румяной и аппетитной корочкой.
Вам понадобится: молоко – 500 мл, крупа манная – 160 г, яйца – 1 шт., мука – 2 ст. л., сахар – 60 г, масло растительное – 40 мл, соль – щепотка.
Готовьте манные биточки так: в кастрюле вскипятите молоко. Непрерывно помешивая молоко, тонкой струйкой всыпьте манную крупу. Варите около 3 минут, до загустения. Кашу немного остудите, вбейте яйцо, добавьте сахар и соль. Перемешайте. Сформируйте из манного теста круглые биточки и обваляйте в муке. Обжарьте биточки на небольшом огне по 3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Подавайте к чаю с вареньем, сметаной, сгущенкой. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»