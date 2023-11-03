С румяной корочкой, нежные внутри: рецепт обалденно вкусных манных биточков — с чаем объеденье

Попробуйте приготовить манные биточки вот по этому рецепту. Внутри они нежные, а сверху покрыты хрустящей, румяной и аппетитной корочкой.

Вам понадобится: молоко – 500 мл, крупа манная – 160 г, яйца – 1 шт., мука – 2 ст. л., сахар – 60 г, масло растительное – 40 мл, соль – щепотка.

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