Рецепт быстрого теста — пирожки и беляши можно лепить сразу после замешивания: будут пышными

Многие хозяйки не любят готовить жареные пирожки. А все потому, что приходится долго возиться с тестом. Вы тоже из их числа? Тогда сохраните себе этот рецепт. Если смешать тесто по данной инструкции, дрожжи сработают моментально. Сможете приступить к лепке и жарке пирожков сразу после замешивания.

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Вам потребуется: 200 миллилитров теплой воды, 200 миллилитров кипятка, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки растительного масла, 25 граммов прессованных дрожжей и 4 стакана пшеничной муки.

Смешайте дрожжи с теплой водой, добавьте к ним соль, сахар и растительное масло. Энергично все перемешайте. Введите в получившийся состав муку: небольшими порциями. Только не вымешивайте тесто прямо сейчас. Еще рано!

Влейте в миску кипяток и только затем начните месить тесто. Когда масса немного остынет, сформируйте из нее колобок и продолжите 6 минут. На этом все. Можете смело приступать к лепке пирожков. К слову, такое тесто подойдет и для приготовления беляшей. А какие из него получаются чебуреки! Это полный восторг.

Источник: gorodche.ru