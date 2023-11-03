Этот вкуснючий салат идеален для похудения: низкокалорийное и сытное объеденье из куриной грудки, яиц и огурца — фишка в заправке

Попробуйте приготовить этот невероятно вкусный и нежный салат с куриной грудкой. Его можно есть тем, кто не хочет набирать килограммы этой осенью. Фишка в заправке. Можно сделать ее из майонеза, а можно из сметаны с лимоном, и тогда калорийность будет ниже.
Вам понадобится: куриная грудка отварная – 300 г, яйцо куриное – 2 шт., огурец свежий – 1 шт., лук репчатый – 1/2 шт., майонез – 3 ст. л., соль, перец черный молотый – по вкусу.
Готовим салат так: отварную куриную грудку мелко нарежьте и выложите в салатник. Яйцо сварите вкрутую, охладите и очистите. Мелко нарежьте. Огурец нарежьте мелкими кубиками. Добавьте в салат. Мелко нарезанный лук залейте кипятком и через 5 минут воду слейте. Лук отдаст горечь. Заправьте салат майонезом. При желании майонез можно смешать со сметаной и добавить немного лимонного сока, это снизит калорийность. В этой заправке – фишка салата. Она делает его вкуснее и пикантнее. Посолите, поперчите по вкусу и перемешайте салат. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»