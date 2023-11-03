1 стакан манки и 2 стакана кефира: самый вкусный торт к столу на праздник и каждый день

Вкусный торт к столу приготовить проще, чем многие думают. В отдельной миске смешайте один стакан манки, столько же сахара и два стакана кефира.
Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Накройте пленкой и оставьте на 15 минут.
Влейте половину стакана растительного масла, один стакан муки, одну чайную ложку разрыхлителя.
Теперь разделите тесто на две части. Одну оставьте как есть, в другую положите две столовые ложки какао. Все перемешайте снова.
В форму для запекания залейте обе смеси, не перемешивая. Сначала один слой, потом другой, затем снова первый и так далее. Чтобы получилась зебра.
Запекайте торт 40 минут при температуре 180 градусов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».