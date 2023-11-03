1 стакан манки и 2 стакана кефира: самый вкусный торт к столу на праздник и каждый день

Вкусный торт к столу приготовить проще, чем многие думают. В отдельной миске смешайте один стакан манки, столько же сахара и два стакана кефира.

Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Накройте пленкой и оставьте на 15 минут.

Влейте половину стакана растительного масла, один стакан муки, одну чайную ложку разрыхлителя.