1 стакан манки и 2 стакана кефира: самый вкусный торт к столу на праздник и каждый день

Торт к чаю. Фото: соцсети

Запекаем в духовке.

Вкусный торт к столу приготовить проще, чем многие думают. В отдельной миске смешайте один стакан манки, столько же сахара и два стакана кефира.

Тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков. Накройте пленкой и оставьте на 15 минут.

Влейте половину стакана растительного масла, один стакан муки, одну чайную ложку разрыхлителя.

Теперь разделите тесто на две части. Одну оставьте как есть, в другую положите две столовые ложки какао. Все перемешайте снова.

В форму для запекания залейте обе смеси, не перемешивая. Сначала один слой, потом другой, затем снова первый и так далее. Чтобы получилась зебра.

Запекайте торт 40 минут при температуре 180 градусов.

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