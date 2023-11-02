Бабушка научила — как сварить фасоль в 3 раза быстрее: добавьте в кастрюлю секретный ингредиент

Чтобы сварить фасоль или горох, нужно замочить их за сутки до готовки. Поменять несколько раз воду и потом стоять у плиты не менее 1,5 часов. Так думают начинающие кулинары. Поэтому они крайне редко связываются с бобовыми.

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А их более опытные коллеги готовы радовать семью фасолью хоть каждый день. А все потому, что они пользуются секретом наших бабушек, которые добавляли в кастрюлю один неожиданный ингредиент. С этим продуктом бобовые варятся в 3 раза быстрее. То есть горох станет мягким уже через 30–40 минут после закипания.

Если вы еще не догадались, речь идет о пищевой соде. На кастрюлю объемов в 4 литра нужно взять 1 чайную ложку белого порошка. Чтобы все получилось так, как задумано, соду следует класть в холодную воду в самом начале готовки.

Можете не переживать: на вкусе блюда сода никак не скажется. Пользуйтесь этим трюком сами и расскажите о нем всем подругам. Он поможет сэкономить кучу времени и электричества.

Источник: дзен-канал Technotion.