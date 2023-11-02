Побалуй мужчину завтраком по-мексикански: как приготовить сочное буррито всего за пять минут

Обычно утром в семьях кушают что-то традиционное вроде яичницы или каши. Однако эти блюда зачастую приедаются. Но есть варианты, которые разнообразят завтрак. Более того, их можно брать с собой на работу. Можно приготовить популярный мексиканский фаст-фуд — буррито. Домохозяйкам подсказали рецепт без мяса — его «белковую» роль выполнит яйцо. Но важно, что ингредиенты можно поменять на свой вкус.

Можно брать разные овощи: болгарский перец, лук, чеснок или оливки. Если хочется острого, то можно взять красный соус чили. А если без мяса блюдо не кажется сытным, то можно добавить куриную грудку.