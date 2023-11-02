Побалуй мужчину завтраком по-мексикански: как приготовить сочное буррито всего за пять минут

Обычно утром в семьях кушают что-то традиционное вроде яичницы или каши. Однако эти блюда зачастую приедаются. Но есть варианты, которые разнообразят завтрак. Более того, их можно брать с собой на работу. Можно приготовить популярный мексиканский фаст-фуд — буррито. Домохозяйкам подсказали рецепт без мяса — его «белковую» роль выполнит яйцо. Но важно, что ингредиенты можно поменять на свой вкус.
Можно брать разные овощи: болгарский перец, лук, чеснок или оливки. Если хочется острого, то можно взять красный соус чили. А если без мяса блюдо не кажется сытным, то можно добавить куриную грудку.
Так нужно взять: соус красный острый — 1 ч.л., яйцо куриное — 1 шт., масло рапсовое — 1 ч.л., капуста китайская — 50 г, помидор черри красный — 7 шт., авокадо — 1/2 шт., лепешка тортилья — 1 шт.
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Начать следует с нарезания помидоров и капусты. Их нужно отправить на сковородку и пожарить на среднем огне с маслом 3–5 минут. В это время взбейте яйцо с соусом и пожарьте на отдельной сковороде до готовности 2 минуты.
После этого пора приступать к сбору самого буррито. На тортилью следует выложить капусту и помидоры, нарезанное авокадо, а затем яичницу. Закройте тортилья и подавайте к столу, пишет MarieClaire.ru.