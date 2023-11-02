Как приготовить ярко-красный борщ: обжариваем свеклу особым способом — секретный метод

Правильный борщ радует гурманов не только вкусом, но и великолепным внешним видом. У супа должен быть ярко-красный бульон.

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К сожалению, не все кулинары могут добиться такого результата. Хозяйки пробуют множество рецептов. Но что бы они не делали, цвет борща остается бледно-желтым.

Если вы тоже мучаетесь с этой проблемой, знайте: секрет прост. Нужно выбрать свеклу правильного размера и обжарить ее особым образом. Только в этом случае борщ будет вкусным и аппетитным.

Для приготовления супа следует брать корнеплоды небольшого размера. В них намного больше пигмента. А это именно то, что вам нужно.

Но даже самую красную свеклу нужно правильно обжарить. Запомните: корнеплод не любит масло. Поэтому не лейте этот продукт в сковороду. Вместо него добавьте к свекле помидоры или томатную пасту. Накройте овощи крышкой и готовьте их на среднем огне.

В самом конце, когда свекла станет мягкой, влейте в сковороду чайную ложку лимонного сока. Этот продукт тоже поможет сохранить супу цвет. Пользуйтесь данным методом, и ваш борщ будет выше всяких похвал.

Источник: издание belnovosti.by