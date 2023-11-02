Итальянцы смеются: популярные ошибки при готовке макарон — их допускает каждый второй россиянин

Макаронные изделия популярны не только в Италии. Россияне тоже очень любят этот гарнир. Однако многие наши кулинары допускают ошибки при варке. И из-за этого макароны получаются не такими вкусными, как могли бы.

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Практический каждый второй россиянин не соблюдает пропорции. А они, как выяснилось, очень важны. Итальянцы смеются, когда узнают о том, что некоторые хозяйки пытаются сварить пачку спагетти в литре воды. Это не приведет ни к чему хорошему. Чтобы макароны получились не хуже, чем ресторане, нужно на каждые 100 граммов сухого продукта брать не менее литра жидкости.

Вторая популярная ошибка заключается в том, что некоторые кулинары слишком спешат. Они бросают макароны в едва нагревшуюся воду. Так делать категорически запрещено. Нужно дождаться бурления и только потом опускать спагетти в кастрюлю.

И, конечно, нельзя не упомянуть про помешивание. Чтобы макароны сварились как нужно, их следует постоянно помешивать. Многие российские кулинары игнорируют этот совет, а потом удивляются, что спагетти слиплись.

Источник: gastronom.ru