Уникальный советский рецепт тушеной капусты: по-другому готовить больше не захочется

Сначала необходимо хорошо промыть капусту и нарезать ее на крупные сегменты. Курицу тоже сначала нужно вымыть, а потом нарезать на небольшие кусочки, пишет Krym.news.

После этого берется сковородка, добавляется в нее растительное масло и разогревается на среднем огне. Туда следует отправить капусту и обжарить до золотистого цвета. Затем туда отправляется курица и жарится до тех пор, пока мясо не станет нежным и прожаренным.

Следующий этап: Берем большую кастрюлю, в которой надо смешать воду, томатную пасту, муку, уксус, сахар, соль, черный перец и лавровый лист. Ингредиенты должны превратиться в однородный соус.

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Его также добавляем в сковороду с обжаренными капустой и куриной грудкой, а потом все перемешивается. Блюду нужно дать время закипеть. После этого огонь уменьшается, а сковородку накрываем крышкой. Тушим блюдо на низком огне около 1–1,5 часа. Не забывайте все помешивать иногда, чтобы блюдо не пригорело.

В итоге капуста станет мягкой, а аромат от соуса заполнит кухню. Блюдо можно подавать на стол с гарниром из отварного картофеля или гречкой.