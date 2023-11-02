В миллион раз полезнее обычных: россиянам подсказали рецепт вкуснейших котлет без мяса

По словам экспертов, котлеты из тыквы удивят, так как получаются очень вкусными и полезными. А самое лавное, что это диетическое блюдо готовится очень легко. Нужно заранее подготовить ингредиенты: очищенную тыкву — 550 г, картошку — 350 г, панировочные сухари — 150 г, муки — 8 ст. л., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, специи и зелень — по вкусу.

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