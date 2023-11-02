В миллион раз полезнее обычных: россиянам подсказали рецепт вкуснейших котлет без мяса

Обычно котлеты становятся одним из лучших вариантов ужина. Особенно если подать их с картофельным пюре. Но мясо — достаточно тяжелый продукт. Россиянам подсказали рецепт необычных котлет, в которых вместо фарша из говядины или свинины используют тыкву. Отмечается, что если обычные котлеты калорийны, то этот вариант отлично подходит тем, кто следит за фигурой.
По словам экспертов, котлеты из тыквы удивят, так как получаются очень вкусными и полезными. А самое лавное, что это диетическое блюдо готовится очень легко. Нужно заранее подготовить ингредиенты: очищенную тыкву — 550 г, картошку — 350 г, панировочные сухари — 150 г, муки — 8 ст. л., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, специи и зелень — по вкусу.
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Начать нужно с того, что все овощи натираются на крупной терке. Их нужно смешать в миске, добавить немного соли и оставить на 10 минут, чтобы вышел лишний сок. Только после этого добавляются зелень, чеснок и специи, а вот муку обязательно надо вводить постепенно, чтобы масса стала однородной. Затем формируются котлеты и обваливаются в сухариках.
Обжарить котлеты нужно с обеих сторон по три минуты, а потом их надо переложить на противень и отправить в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов, пишет сайт «Аймкук».