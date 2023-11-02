«Наполеон» на скорую руку — готовим торт за 20 минут: много нежного крема и хрустящие коржи

Сомневаетесь в том, что можно приготовить «Наполеон» за 20 минут? Значит, вам не встречался этот рецепт. Он перевернет ваше представление о популярном десерте.

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Вам потребуется: 400 граммов печенья из слоеного теста, 30 граммов сливочного масла, 30 граммов кукурузного крахмала, 2 крупных яйца, 100 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 20 граммов желатина, 500 миллилитров молока и 70 миллилитров воды.

Для начала измельчите печенье. Только не превращайте его в пыль. Для торта нужна не крошка, а кусочки. Сделали? Основа готова. Теперь займитесь смешиванием крема.

Соедините желатин с холодной водой и оставьте его в покое на 5–6 минут. Пока желатин настаивается, возьмите кастрюлю с толстым дном, насыпьте в нее ванильный и обычный сахар, добавьте сюда же крахмал, яйца и молоко. Энергично все перемешайте и поставьте крем вариться.

Держите кастрюлю на среднем огне, постоянно помешивая ее содержимое. Когда масса загустеет, снимите ее с плиты. Добавьте сливочное масло и желатин. Доведите смесь до однородного состояния. Крем готов.

Отсыпьте 4–5 ложек поломанного печенья в отдельную миску. А остальное смешайте с кремом. Застелите форму для торта пищевой и ацетатной пленкой. Переложите в нее получившуюся смесь. Украсьте десерт оставшимся печеньем и уберите его в холодильник на 3 часа. По прошествии времени «Наполеон» можно будет подавать к столу.

Источник: cpykami.ru