Новый рецепт «Крабового салата»: вместо риса и кукурузы кладем другие продукты — так намного вкусней

Существует множество вариантов салата из крабовых палочек. Большинство из них по вкусу проигрывает классическому. Однако есть один рецепт, который покорил всех гурманов. Он очень простой. Достаточно заменить рис и кукурузу другими продуктами, и привычное блюдо заиграет новыми красками.

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Речь идет о моркови по-корейски и плавленом сырке. Именно эти неожиданные ингредиенты стоит использовать в качестве альтернативы. Попробуйте приготовить «Крабовый салат» по-новому, гости и домочадцы останутся в полном восторге!

Вам потребуется: упаковка крабовых палочек, 200 граммов корейской моркови, плавленый сырок стандартного размера, 3 куриных яйца и 2-3 столовые ложки любого майонеза.

Для начала поставьте яйца вариться. Затем займитесь остальными ингредиентами. Измельчите крабовые палочки и сырок на мелкой терке. смешайте их в глубокой миске, добавьте сюда же корейскую морковь и посмотрите, что с яйцами.

Сварились? Остудите их в холодной воде очистите от скорлупы и натрите на терке. Пересыпьте яичную массу к остальным ингредиентам, заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Закуска готова. Можно подавать к столу.

Источник: Дзен-канал «Сладкий персик»