Быстрые оладушки на дрожжах: воздушные, нежные, с дырочками внутри — ароматное объеденье

Побалуйте своих больших и маленьких гурманов оладушками на завтрак. Тесто подходит быстро, оладушки получаются нежными, воздушными, с дырочками внутри. Объеденье!
Вам понадобится: мука — 450–500 г, вода теплая — 450 мл, яйца — 1 шт., дрожжи сухие — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., соль — щепотка, масло растительное — для жарки.
Готовим оладушки так: в теплой воде растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем яйцо, взбиваем венчиком. Добавляем просеянную муку. Перемешиваем тесто. Оно получится липким и тягучим. Накрываем тесто пищевой пленкой и ставим в теплое место на 40 минут. Аккуратно перемешиваем тесто ложкой, накрываем пищевой пленкой и ставим еще раз в теплое место, чтобы оно подошло.
Смачиваем ложку в холодной воде, набираем ею тесто, выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом и выпекаем до готовности с обеих сторон. Подаем готовые оладьи с джемом, сметаной или сгущенкой.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»