Быстрые оладушки на дрожжах: воздушные, нежные, с дырочками внутри — ароматное объеденье

Готовим оладушки так: в теплой воде растворяем сахар, соль и дрожжи. Добавляем яйцо, взбиваем венчиком. Добавляем просеянную муку. Перемешиваем тесто. Оно получится липким и тягучим. Накрываем тесто пищевой пленкой и ставим в теплое место на 40 минут. Аккуратно перемешиваем тесто ложкой, накрываем пищевой пленкой и ставим еще раз в теплое место, чтобы оно подошло.

Смачиваем ложку в холодной воде, набираем ею тесто, выкладываем на разогретую сковородку с растительным маслом и выпекаем до готовности с обеих сторон. Подаем готовые оладьи с джемом, сметаной или сгущенкой.

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»