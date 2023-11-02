От этого салата за уши не оттащишь: томаты, перчик, огурцы и морковь — рецепт идеальной закрутки на зиму

Готовим салат «Осенний»: помидоры, горький перец чили и чеснок пропускаем через мясорубку. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой. Морковь натираем на крупную терку. Огурцы режем на четыре части, а потом еще на несколько частей. Затем морковь и болгарский перец слегка обжариваем на маленьком огне в сковородке примерно 10 минут.

Затем берем большую кастрюлю с толстым дном, наливаем туда перекрученные томаты, засыпаем перец с морковкой и добавляем огурцы. Солим, добавляем сахар и хорошо перемешиваем. Наливаем масло и ставим на огонь.

Как закипит, варим около тридцати минут, помешивая. За 5-10 минут до готовности наливаем уксус. Готовый салат разливаем в стерилизованные банки, закатываем и укутываем теплым одеялом.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь\Закатки»