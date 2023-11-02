От этого салата за уши не оттащишь: томаты, перчик, огурцы и морковь — рецепт идеальной закрутки на зиму

Салат «Осенний». Фото: телеграм-канал «За уши не оттащишь\Закатки»

Рецепт салата «Осенний». Вкуснейшая закуска на зиму.

Попробуйте закрутить на зиму этот салат из простейших ингредиентов. Он такой вкусный, что своих домашних за уши от него не оттащите.

Вам понадобится: томаты – 1,5 кг, перец сладкий – 300 гр., огурцы – 2,5 кг, морковь – 300 гр., масло растительное – ½ стакана, чеснок – 1 головка, перец чили – 2 стручка, уксус 9% – 100 мл, сахар – ½ стакана, соль – 1 ст. л.

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Готовим салат «Осенний»: помидоры, горький перец чили и чеснок пропускаем через мясорубку. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой. Морковь натираем на крупную терку. Огурцы режем на четыре части, а потом еще на несколько частей. Затем морковь и болгарский перец слегка обжариваем на маленьком огне в сковородке примерно 10 минут.

Затем берем большую кастрюлю с толстым дном, наливаем туда перекрученные томаты, засыпаем перец с морковкой и добавляем огурцы. Солим, добавляем сахар и хорошо перемешиваем. Наливаем масло и ставим на огонь.

Как закипит, варим около тридцати минут, помешивая. За 5-10 минут до готовности наливаем уксус. Готовый салат разливаем в стерилизованные банки, закатываем и укутываем теплым одеялом.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь\Закатки»

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