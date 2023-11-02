Это лучшее, что можно приготовить из грибов: рецепт обалденно вкусной икры — все обжарили и в банки

Готовим икру из грибов: грибы помыть, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде 10-15 минут. Затем откинуть на дуршлаг, промыть холодной водой, дать воде стечь. Грибы пропустить через крупную решетку мясорубки. Мелко нарезанный лук и тертую на крупной терке морковь обжарить на растительном масле и добавить к ним грибную массу. Икру посолить по вкусу, добавить оставшееся растительное масло, лавровый лист и перец. Тушить икру из грибов в течении 1,5-2 часов, время от времени перемешивая, следить чтобы не подгорела. В конце приготовления добавить уксус, хорошо перемешать. Готовую икру разложить в сухие простерилизованные банки и закатать. Зимой открывать и есть. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь\Закатки»