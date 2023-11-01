Квасим капусту по этому старому рецепту: можно добавить «антоновку» — объеденье

Квасим капусту так: Шинкуем капусту или трем на терке. Не добавляем никакого сахарного песка, только соль. Расчет такой: на 10 кг капусты 250 г соли. Для начала квасим капусту в эмалированном ведре, а после приготовления перекладываем в банки.

По желанию в капусту можно добавить нарезанную дольками морковь или кусочки яблок, желательно сорта «антоновка». Обязательно прижимаем верх капусты гнетом. Через пару дней на поверхности капусты появится пена. Когда она совсем пропадет, это будет означать, что капуста готова.

Важный момент! Во время процесса квашения нужно проткнуть капусту, чтобы вышли газы, и она не стала впоследствии мягкой. Для этого подойдет деревянная шпажка или деревянный прут.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»