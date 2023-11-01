Оливье отдыхает: готовим бомбически вкусный салат «Гусарский» с домашней бужениной, грибами и маринованными огурчиками

Попробуйте приготовить салат «Гусарский». Главный ингредиент в нем — это буженина, ее можно купить в магазине, а можно сделать дома.

Салат «Гусарский» невероятно вкусен и пикантен — оливье отдыхает!

Вам понадобится: буженина — 250 г, шампиньоны консервированные — 200 г, картофель вареный — 3 шт., маленькая луковица — 1 шт., огурцы маринованные — 4 шт., горошек консервированный — 200 г, укроп — 3–4 веточки, майонез, соль, черный молотый перец.

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