Оливье отдыхает: готовим бомбически вкусный салат «Гусарский» с домашней бужениной, грибами и маринованными огурчиками

Попробуйте приготовить салат «Гусарский». Главный ингредиент в нем — это буженина, ее можно купить в магазине, а можно сделать дома.
Салат «Гусарский» невероятно вкусен и пикантен — оливье отдыхает!
Вам понадобится: буженина — 250 г, шампиньоны консервированные — 200 г, картофель вареный — 3 шт., маленькая луковица — 1 шт., огурцы маринованные — 4 шт., горошек консервированный — 200 г, укроп — 3–4 веточки, майонез, соль, черный молотый перец.
Вот как нужно готовить салат «Гусарский»: Вареный картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиками. С грибов слейте жидкость и разрежьте каждый гриб на четыре-шесть частей. Огурцы (лучше выбрать крепкие и небольшие) нарезать кубиками. Буженину также нарезать небольшими кубиками. Укроп и лук мелко нашинкуйте. С консервированного горошка слейте жидкость. Оставьте немного горошка для украшения салата. Соедините в миске все ингредиенты. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте майонез и перемешайте. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»