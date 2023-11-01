Рецепт идеального шоколадного кекса в чашке: готовится в микроволновке за три минуты — бархатистый, ароматный

Кекс вполне можно приготовить и в микроволновке. На все про все уйдет минут десять. Нежный, бархатистый кекс с насыщенным ароматом шоколада понравится и большим, и маленьким гурманам. За дело!

Вам понадобится: мука — 70 г, какао-порошок — 15 г, яйца — 1 шт., сахар — 60 г, соль — щепотка, молоко — 40 мл, разрыхлитель — 2 г, масло растительное — 30 г.

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