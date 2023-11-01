Рецепт идеального шоколадного кекса в чашке: готовится в микроволновке за три минуты — бархатистый, ароматный

Кекс вполне можно приготовить и в микроволновке. На все про все уйдет минут десять. Нежный, бархатистый кекс с насыщенным ароматом шоколада понравится и большим, и маленьким гурманам. За дело!
Вам понадобится: мука — 70 г, какао-порошок — 15 г, яйца — 1 шт., сахар — 60 г, соль — щепотка, молоко — 40 мл, разрыхлитель — 2 г, масло растительное — 30 г.
Готовить шоколадный кекс нужно так: Соедините муку, разрыхлитель, какао, сахар и соль. Перемешайте. Добавьте яйцо, молоко и масло. Перемешайте все до однородности. Разложите тесто в чашки, занимая не более половины объема. Поставьте в микроволновку на 3 минуты при 800 Вт.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»