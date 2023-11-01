Печенье, орехи, сметана: нереально вкусный торт без выпечки из максимально простых ингредиентов — просто бомба

Попробуйте приготовить вот такой торт без выпечки, в котором главные ингредиенты — это печенье и сметана с сахаром. По желанию вы можете добавить в него фрукты, шоколад и все, что любите. Включайте фантазию и творите!

Печенье можно брать самое простое — песочное, а сметану 20-процентной жирности.

Вам понадобится: печeнье — 300 г, сметанa — 300 г, сахaр — 100 г, ванильный сахар — 8 г, очищенные ореxи — 50 г.

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