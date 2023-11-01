Салат «Для похудения №2» — все модели на нем «сидят»: даже ночью не стыдно кушать

Салат «Для похудения №2» очень популярен в модельной среде. Наверняка, вы слышали о нем от фитнес-тренеров.

Закуска не только легкая, но и очень вкусная. Так что делайте ее не только для девичьих посиделок и «ночного дожора», но и для всей семьи тоже.

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Ингредиенты: 500 граммов вареной свеклы, 150 граммов сыра для салата (подойдет фетака, фета, сертаки, брынза), чеснок по вкусу, немного зеленого лука, столовая ложка сметаны или греческого йогурта.

Свеклу натрите или нарежьте меленько. Нашинкуйте лучок, нарубите кубиками сыр или наломайте кусочками.

Смешайте свеклу и лук, заправьте сметаной и пропущенным через пресс чесноком. Сверху разложите кусочки сыра.

Источник: YouTube-канал «Мария Мироневич»