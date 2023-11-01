Салат «Для похудения №1»: капуста, яйца, огурцы, горошек — любим свои талии безмерно

Рецепт салат «Для похудения №1» нередко дают в спортзалах фитнес-тренеры. Он очень легкий и не вызывает угрызений совести даже в поздний час. Обязательно возьмите на вооружение для перекуса.
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Ингредиенты: капуста молодая — 250 граммов, яйца куриные — 5 штук, огурец свежий — 1 штука, горошек зеленый консервированный — 100 граммов, сладкий перец — половинка, сметана — 1 столовая ложка, горчица — 1 чайная ложка, соль, перец по вкусу.
Капусту, огурчик, перец нашинковать соломкой. Отварить яйца и порубить кубиком. Все смешать и заправить.
Источник: YouTube-канал «Мария Мироневич».