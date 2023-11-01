Научили жарить картошку за 15 минут: вот что с ней нужно перед этим сделать — хитрый трюк

Жареную картошку можно приготовить в два раза быстрее, особенно если нет времени или желания долго стоять у плиты.

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На готовку уйдет не полчаса, как обычно, а всего 15 минут, если использовать один простой способ предварительной подготовки корнеплода к жарке.

Почистите картофель и нарежьте любой удобной формой: брусочками, соломкой или кружками. Положите его в глубокую миску и залейте кипятком. Через две минуты сложите в дуршлаг и подождите, пока стечет лишняя влага.

Затем выложите овощ на бумажные полотенца и хорошо просушите. После этого жарьте как обычно на растительном масле.

Дело в том, что быстрое пропаривание перед жаркой помогает удержать влагу внутри картофеля. В итоге сохранится его сочность и все питательные вещества, а блюдо приготовится быстрее.

Источник: YouTube-канал «Простые рецепты».