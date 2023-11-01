Бесподобное печенье «Гусиные лапки» на твороге: из советского детства (именно то, которое все обожали)

Какая же вкуснотища получается из простого творога, масла, муки и сахара! Эти печеньки россияне любят еще со времен СССР, они нежны, аппетитны, ароматны, во рту тают! Обязательно испеките их, не пожалеете.

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Ингредиенты: 360 граммов творога, 200 граммов сливочного масла, 1 яйцо, половина чайной ложечки соли, 1 чайная ложечка разрыхлителя, 300 граммов муки, сахар по вкусу.

Размягченное сливочное масло смешать с творогом, яйцом и солью. Добавить струйкой муку во время замеса, а также разрыхлитель.

Поделить массу на две части, каждую часть раскатать, стаканчиком вырезать круги и собрать конвертиком, обмакивая в сахар. Выпекать 15 минут при 190 градусах до румяности.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»