Нежнейший пирог на стакане варенья из серии «по сусекам поскребли»: тает во рту, готовится просто

Вы удивитесь насколько элементарные ингредиенты используются в этом вкусном пироге на стакане варенья. Сохраняйте рецепт в копилку, ведь у каждого бывают такие моменты, когда хочется чего-то вкусного, а особенно шиковать не получается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 1 стакан любого варенья без косточек, 1 чайная ложка соды, 3 яйца, 3 столовые ложки сахарного песка, 100 миллилитров растительного масла, 1 стакан муки, сахарная пудра на обсыпку.

В варенье добавить соду и перемешать. Взбить яйца с сахарным песком, вылить смесь в варенье с содой, добавить растительное масло и муку.

Тесто разместить в смазанной кулинарной форме, поставить в духовку на 180 градусах, выпекать 45 минут. Готовый пирог украсить сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».