Салат «Минус 20 кг» — обожаем за вкус и легкость: пекинская капуста, фасоль, сыр, чеснок

Чтобы спокойно есть вечером без угрызений совести, запомните этот легкий салатик. Он простой и к тому же очень вкусный.

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Ингредиенты: баночка фасоли, 100 граммов пекинской капусты, 100 граммов сыра сулугуни, три ложки сметаны, половина ложки горчицы, 1 зубчик чесночка, соль и перец.

Капусту нашинкуйте, добавьте фасоль, выдавите чеснок, заправьте смесью сметаны и горчицы, посолите и поперчите по вкусу. По желанию можно добавить зелень.

Источник: YouTube-канал «ПП рецепты»