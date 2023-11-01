Как сделать то самое пирожное «Картошка» — из СССР: толченые печеньки со сгущенкой (проще некуда)

Пирожное «Картошка» знакомо нам еще со времен СССР. В период тотального дефицита оно было спасением для советских граждан.

Приготовить его можно было из самого дешевого печенья, которое всегда было на полках магазинов. А вкус у него — незабываемый, нежный.

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Ингредиенты: 300 г печенья, 60 г орехов, 200 г сгущенки, 120 г масла сливочного, 60 г какао в порошке, ванилин по вкусу.

При помощи блендера, мясорубки или просто толкушки для приготовления пюре измельчить печеньки и орешки (их желательно обжарить немного для вкуса).

Положить также в состав порошок какао и ванилин, растопленное масло, сгущенку, размешать.

Сформировать пирожные в виде картофелин. Положить в холодильник на 2–3 часа. Если нравится сильный шоколадный вкус, то обвалять в какао-порошке и посыпать сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».