Кетчуп выбросите сами: рецепт нереально вкусного домашнего томатного соуса для макарон — с ним можно съесть все

Готовим соус для макарон так: Помидоры, морковь, яблоки, острый и сладкий перец режем небольшими кусочками, отправляем в кастрюлю и варим без крышки 2 часа, после хорошо перемешиваем. Добавляем к овощной массе сахар, масло, чeснок, соль и уксус и варим еще 15 минут. На этот раз накрываем крышкой. Разливаем по баночкам и пастеризуем 10–15 минут. Закрываем и укутываем до остывания. Храним в прохладном месте. По мере необходимости открываем и едим.

По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь / Заготовки»