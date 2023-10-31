Кетчуп выбросите сами: рецепт нереально вкусного домашнего томатного соуса для макарон — с ним можно съесть все

Гарантируем, что вы выбросите кетчуп, когда попробуйте этот томатный соус. Приготовьте его по этому рецепту и добавляйте потом в макароны, рис, гречку или мясные блюда. Это чистый восторг!
Вам понадобится: помидоры — 5 кг, морковь — 1 кг, сладкий перец — 1 кг, острый перец — 3 шт., яблоки — 2 шт., сахар — 0,5 кг, масло — 0,5 л, чеснок — 1 головка, соль — 4 ст.л., уксус (6%) — 1 стакан.
Готовим соус для макарон так: Помидоры, морковь, яблоки, острый и сладкий перец режем небольшими кусочками, отправляем в кастрюлю и варим без крышки 2 часа, после хорошо перемешиваем. Добавляем к овощной массе сахар, масло, чeснок, соль и уксус и варим еще 15 минут. На этот раз накрываем крышкой. Разливаем по баночкам и пастеризуем 10–15 минут. Закрываем и укутываем до остывания. Храним в прохладном месте. По мере необходимости открываем и едим.
По материалам телеграм-канала «За уши не оттащишь / Заготовки»