Кордон блю из курицы и другие рецепты недели

По канону готовят из телятины, но подойдет и куриное филе, и даже постная свинина.

НАДО (на 6 порций): 6 куриных филе · 150 г сыра · 200 г муки · 6 слайсов ветчины · 200 г панировочных сухарей · 2 яйца · 1 ч. ложка горчицы · соль · перец · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Филе накрываем пленкой и тонко отбиваем.

2. На отбитое филе наносим немного горчицы и распределяем по пласту.

3. Солим, перчим. Выкладываем в середину ветчину и пластинку сыра.

4. Теперь сворачиваем конвертик, запечатывая со всех сторон.

5. В три разные миски кладем муку, сухари, взбитые яйца.

6. Панируем конвертик в муке, затем окунаем в яйцо и панируем в сухарях.

7. В сковороде хорошо разогреваем масло и жарим конвертики до румяности со всех сторон. В сковороду кладем швом вниз.

8. Подаем с соусом тартар (по 100 г сметаны и майонеза смешиваем с тертыми маринованными корнишонами (6 шт.), давленым чесноком (2 зубчика) и мелко нарезанным укропом или петрушкой (пара веточек) и перцем.

Куриные стрипсы по-домашнему