Кордон блю из курицы и другие рецепты недели

Запеканка с картошкой по-быстрому
НАДО (на 6 порций): 4 картофелины · 4 яйца · 1 луковица · несколько перьев зеленого лука · 1 сладкий перец · 1 томат · полстакана растительного масла · стакан молока · 1,5 стакана муки и пакетик разрыхлителя · соль · перец · 100 г сыра.
ГОТОВИМ:
1. Сырой очищенный картофель натираем на крупной терке.
2. Слегка взбиваем 4 яйца и соединяем с отжатым натертым картофелем.
3. Луковицу мелко шинкуем, нарезаем зеленый лук.
4. Сладкий перец нарезаем мелкими кубиками.
5. Нарезаем кубиками томат.
6. Нарезанные овощи добавляем в яично-картофельную смесь.
7. Добавляем растительное масло, молоко, муку, разрыхлитель, соль-перец и хорошо вымешиваем.
8. Форму выстилаем пергаментом, выливаем смесь и посыпаем тертым сыром.
9. Выпекаем 30 - 40 минут в разогретой до 180 °С духовке.
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Кордон блю из курицы
Фото: Shutterstock
По канону готовят из телятины, но подойдет и куриное филе, и даже постная свинина.
НАДО (на 6 порций): 6 куриных филе · 150 г сыра · 200 г муки · 6 слайсов ветчины · 200 г панировочных сухарей · 2 яйца · 1 ч. ложка горчицы · соль · перец · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Филе накрываем пленкой и тонко отбиваем.
2. На отбитое филе наносим немного горчицы и распределяем по пласту.
3. Солим, перчим. Выкладываем в середину ветчину и пластинку сыра.
4. Теперь сворачиваем конвертик, запечатывая со всех сторон.
5. В три разные миски кладем муку, сухари, взбитые яйца.
6. Панируем конвертик в муке, затем окунаем в яйцо и панируем в сухарях.
7. В сковороде хорошо разогреваем масло и жарим конвертики до румяности со всех сторон. В сковороду кладем швом вниз.
8. Подаем с соусом тартар (по 100 г сметаны и майонеза смешиваем с тертыми маринованными корнишонами (6 шт.), давленым чесноком (2 зубчика) и мелко нарезанным укропом или петрушкой (пара веточек) и перцем.
Куриные стрипсы по-домашнему
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 500 г куриного филе · 2 яйца · 3 ст. ложки муки · 100 г картофельных чипсов · 1 ст. ложка молотой паприки · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Филе нарезаем небольшими продолговатыми кусочками.
2. Добавляем паприку и соль, перемешиваем.
3. Яйца взбиваем в миске. Чипсы мнем в крошку прямо в пакете и высыпаем в отдельную миску.
4. Каждый кусочек филе окунаем в яйцо и панируем в чипсах.
5. Выкладываем на противень поверх пергамента и выпекаем 20 минут в духовке, разогретой до 200 °С.
6. Подаем с любимым соусом.