Готовим воздушные и нежные кребли на кефире по-немецки: похожи на наш хворост, только еще вкуснее — блаженство

Кребли на кефире по-немецки. Фото: телеграм-канал «Маленький гурман»

Рецепт нежных пончиков на завтрак по немецкому рецепту.

Попробуйте приготовить на завтра вкусные, нежные и ароматные кребли на кефире по-немецки. Это пончики похожи на наш хворост, только еще вкуснее.

Вам понадобится: мука — 300 г, кефир — 250 мл, яйца — 1 шт., сахар — 1 ст.л., сода пищевая — 1/2 ч.л., соль — 1/2 ч.л.

Для жарки: растительное масло — 1 стакан.

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Готовим кребли по-немецки так:

Кефир немного подогреть, всыпать в него соду и оставить на 5 минут. Яйца взбить с сахаром и соль, влить яичную массу в кефир, перемешать и постепенно добавить муку. Замесить однородное тесто и оставить на час. Посыпать стол мукой и раскатать пласт 5 мм, нарезать его на прямоугольники. Посередине каждого прямоугольника сделать надрез, не доходя до краев.

Взять заготовку за один край и протянуть внутрь через надрез, выворачивая наружу. Жарить в разогретом масле небольшими порциями до золотистого цвета с двух сторон. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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