Готовим воздушные и нежные кребли на кефире по-немецки: похожи на наш хворост, только еще вкуснее — блаженство

Попробуйте приготовить на завтра вкусные, нежные и ароматные кребли на кефире по-немецки. Это пончики похожи на наш хворост, только еще вкуснее.
Вам понадобится: мука — 300 г, кефир — 250 мл, яйца — 1 шт., сахар — 1 ст.л., сода пищевая — 1/2 ч.л., соль — 1/2 ч.л.
Для жарки: растительное масло — 1 стакан.
Готовим кребли по-немецки так:
Кефир немного подогреть, всыпать в него соду и оставить на 5 минут. Яйца взбить с сахаром и соль, влить яичную массу в кефир, перемешать и постепенно добавить муку. Замесить однородное тесто и оставить на час. Посыпать стол мукой и раскатать пласт 5 мм, нарезать его на прямоугольники. Посередине каждого прямоугольника сделать надрез, не доходя до краев.
Взять заготовку за один край и протянуть внутрь через надрез, выворачивая наружу. Жарить в разогретом масле небольшими порциями до золотистого цвета с двух сторон. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»