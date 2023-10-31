Готовим воздушные и нежные кребли на кефире по-немецки: похожи на наш хворост, только еще вкуснее — блаженство

Готовим кребли по-немецки так:

Кефир немного подогреть, всыпать в него соду и оставить на 5 минут. Яйца взбить с сахаром и соль, влить яичную массу в кефир, перемешать и постепенно добавить муку. Замесить однородное тесто и оставить на час. Посыпать стол мукой и раскатать пласт 5 мм, нарезать его на прямоугольники. Посередине каждого прямоугольника сделать надрез, не доходя до краев.

Взять заготовку за один край и протянуть внутрь через надрез, выворачивая наружу. Жарить в разогретом масле небольшими порциями до золотистого цвета с двух сторон. Перед подачей посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»