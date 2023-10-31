Куриное филе, сыр, помидорки и грибы: готовим нереально вкусный салат с пекинской капустой — все дело в особой заправке

Попробуйте приготовить этот салат с пекинской капустой, который заправляется соусом из майонеза и дижонской горчицы. Это божественно вкусно! А готовится просто.
Вам понадобятся: помидоры – 2 шт., шампиньоны – 200 г, капуста пекинская – 120 г, сыр твердый – 150 г, филе куриное – 100 г, орехи – 30 г, майонез – 1 ст.л., дижонская горчица – 1 ч.л., растительное масло, соль, перец.
Салат с пекинской капустой готовим так: капусту нашинкуйте. Помидоры нарежьте крупными брусочками, смешайте с капустой. На плите разогрейте сухую сковороду, в нее положите крупно нарезанные грибы. Первые 5 минут выпаривайте грибной сок, после влейте масло и жарьте грибы примерно 2 минуты, периодически перемешивая. После жарки шампиньоны полностью остудите, затем добавьте к основному составу. Заранее отварите куриное филе в чуть подсоленной воде, остудите и нарежьте полосками, добавьте в салат. Твердый сыр натрите на мелкой терке, полученную стружку поместите в миску с содержимым. Смесь заправьте майонезом и зерновой горчицей, добавьте соль и перец по вкусу, быстро перемешайте и подавайте на стол. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»