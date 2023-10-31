Куриное филе, сыр, помидорки и грибы: готовим нереально вкусный салат с пекинской капустой — все дело в особой заправке

Попробуйте приготовить этот салат с пекинской капустой, который заправляется соусом из майонеза и дижонской горчицы. Это божественно вкусно! А готовится просто.

Вам понадобятся: помидоры – 2 шт., шампиньоны – 200 г, капуста пекинская – 120 г, сыр твердый – 150 г, филе куриное – 100 г, орехи – 30 г, майонез – 1 ст.л., дижонская горчица – 1 ч.л., растительное масло, соль, перец.

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