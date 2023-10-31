Узнали рецепт самого вкусного супа харчо: готовим теперь только так — говяжий бульон, аджика, чесночок, много зелени

Каждый готовит суп харчо на свой лад и манер, добавляя в бульон разные пряности. Попробуйте приготовить харчо вот по этому рецепту. Он невероятно вкусный, пряный и острый.
Вам понадобится: говядина - 500 г, лук репчатый - 3-4 шт., рис - 0,5 стакана, томатная паста - 1 ст. л., аджика - 1-3 ст. л., чеснок - 3 зубчика, лавровый лист - 1-2 шт., перец черный горошком - 4-5 шт., зелень свежая - по вкусу, соль - по вкусу, масло растительное - 3 ст. л.
Готовится суп харчо так: говядину нарезать маленькими кусочками, положить в кастрюлю, залить 8-10 стаканами холодной воды и поставить мясо вариться до полуготовности (около 40 минут). Лук очистить и нарезать кубиками. Выложить лук в бульон. Рис промыть и добавить в кастрюлю с супом. Варить 20 минут. Зелень промыть, обсушить и нарезать. Через 20 минут добавить половину зелени, аджику, соль и перец. Разогреть сковороду, налить растительное масло, добавить томатную пасту, перемешать. Добавить в суп. Чеснок очистить и измельчить. Добавить в суп чеснок, оставшуюся зелень и лавровый лист. Пусть все вместе покипит на самом маленьком огне 5 минут под крышкой. Готовый суп харчо наливаем в тарелки и подаем на стол. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»