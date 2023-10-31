Узнали рецепт самого вкусного супа харчо: готовим теперь только так — говяжий бульон, аджика, чесночок, много зелени

Каждый готовит суп харчо на свой лад и манер, добавляя в бульон разные пряности. Попробуйте приготовить харчо вот по этому рецепту. Он невероятно вкусный, пряный и острый.

Вам понадобится: говядина - 500 г, лук репчатый - 3-4 шт., рис - 0,5 стакана, томатная паста - 1 ст. л., аджика - 1-3 ст. л., чеснок - 3 зубчика, лавровый лист - 1-2 шт., перец черный горошком - 4-5 шт., зелень свежая - по вкусу, соль - по вкусу, масло растительное - 3 ст. л.

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