Вечером приготовили — утром останется только съесть: простой рецепт быстрого и вкусного завтрака

Обычно готовка отнимает много времени. Поэтому многие люди отказываются от завтрака, чтобы подольше поспать утром и не опоздать на работу. Однако существуют завтраки, которые готовятся за считаные минуты. А самые хитрые домохозяйки готовят вечером, а утром им остается только полакомиться едой. Шеф-повар Роман Трусов подсказал простой рецепт, который позволит перекусить утром и не опоздать.
Большой плюс, что приготовить его можно вечером, поэтому утром уйдет минимум времени на завтрак. А главное, что оно легко простоит в холодильнике всю ночь и не испортится.
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Для приготовления следует взять: сыр — 200 г, майонез — 50 г, чеснок — 5 г, укроп — 5 г. Сначала нужно взять сыр и натереть на терке. Затем следует раздавить чеснок, а укроп измельчить ножом. Все ингредиенты поместите в удобную емкость и перемешайте. После этого заправьте ее майонезом. А утром просто намажьте эту начинку на хлеб или хлебцы.
«Лучше всего взять моцареллу в рассоле или твердую для пиццы, но допускается использовать любой сыр, который вам нравится», — пояснил кулинарный гуру, пишет портал «Городовой».