Вечером приготовили — утром останется только съесть: простой рецепт быстрого и вкусного завтрака

Большой плюс, что приготовить его можно вечером, поэтому утром уйдет минимум времени на завтрак. А главное, что оно легко простоит в холодильнике всю ночь и не испортится.

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Для приготовления следует взять: сыр — 200 г, майонез — 50 г, чеснок — 5 г, укроп — 5 г. Сначала нужно взять сыр и натереть на терке. Затем следует раздавить чеснок, а укроп измельчить ножом. Все ингредиенты поместите в удобную емкость и перемешайте. После этого заправьте ее майонезом. А утром просто намажьте эту начинку на хлеб или хлебцы.