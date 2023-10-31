Варите пельмени только в этой воде: будут нереально вкусными, нежными и ароматными — простейший лайфхак

По утверждению опытных кулинаров, самыми вкусными получаются пельмени, которые готовятся на мясном бульоне. В частности, на говяжьем.
Нужно отварить говядину, добавить в бульон луковицу целиком, морковь, перец горошком, соль. Затем мясо вытащить, а в бульон положить пельмени и сварить их до готовности.
Пельмени, сваренные на говяжьем бульоне, будут по-особенному вкусными, сочными, нежными и ароматными.
А из сваренной говядины можно приготовить салат. К мясу добавить вареное яйцо, соленый огурец и заправить майонезом.
По материалам otvet.mail.ru