Варите пельмени только в этой воде: будут нереально вкусными, нежными и ароматными — простейший лайфхак

По утверждению опытных кулинаров, самыми вкусными получаются пельмени, которые готовятся на мясном бульоне. В частности, на говяжьем.

Нужно отварить говядину, добавить в бульон луковицу целиком, морковь, перец горошком, соль. Затем мясо вытащить, а в бульон положить пельмени и сварить их до готовности.

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