Варите пельмени только в этой воде: будут нереально вкусными, нежными и ароматными — простейший лайфхак

Пельмени в глубокой чашке. Фото: Global Look Press

Опытные хозяйки поделились лайфхаком.

По утверждению опытных кулинаров, самыми вкусными получаются пельмени, которые готовятся на мясном бульоне. В частности, на говяжьем.

Нужно отварить говядину, добавить в бульон луковицу целиком, морковь, перец горошком, соль. Затем мясо вытащить, а в бульон положить пельмени и сварить их до готовности.

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Пельмени, сваренные на говяжьем бульоне, будут по-особенному вкусными, сочными, нежными и ароматными.

А из сваренной говядины можно приготовить салат. К мясу добавить вареное яйцо, соленый огурец и заправить майонезом.

По материалам otvet.mail.ru

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