Любимый салат «Мария» из 6 ингредиентов — про оливье все забудут: колбаса, сыр и соленые огурцы

Готовим салат «Мария» из шести ингредиентов с колбасой, яйцом и сыром. Простейший рецепт на каждый день, понравится абсолютно всем. Идеальная альтернатива надоевшему оливье. Так вкусно, почему раньше не готовили? Домашних за уши от тарелки с салатом не оттащишь, просят добавки, уплетают за обе щеки.

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