Любимый салат «Мария» из 6 ингредиентов — про оливье все забудут: колбаса, сыр и соленые огурцы

Готовим салат «Мария» из шести ингредиентов с колбасой, яйцом и сыром. Простейший рецепт на каждый день, понравится абсолютно всем. Идеальная альтернатива надоевшему оливье. Так вкусно, почему раньше не готовили? Домашних за уши от тарелки с салатом не оттащишь, просят добавки, уплетают за обе щеки.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Берем 150 г колбасы, 4 картофелины, 3 маринованных огурца, 1 красную луковицу, 50 г сыра, 1 банку горошка, майонез, специи, зелень.
Как готовить? Сначала нужно отварить картофель и дать ему остыть. Далее нарезаем все ингредиенты мелким кубиком, добавляем горошек и заправляем салат майонезом. Затем солим и перчим по вкусу, можно украсить зеленью. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru