«Цветаевский пирог» с яблоками: как же это нежно и вкусно — простота рецепта радует

«Цветаевский пирог» с яблоками – это та выпечка, которая остается в сердечке у каждого, кто ее пробует. Невозможная вкуснятина.
А приготовить ее способен любой человек, даже ребенок. Такой простой метод!
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Ингредиенты: 160 граммов муки, 1 чайная ложечка разрыхлителя теста, 100 граммов сливочного масла, 2 столовые ложки сметаны. На крем: 1 яйцо, 150 граммов сахарного песка, 200 граммов сметаны, 3 яблока, 2 ложки муки.
Просейте муку с разрыхлителем. Растопите масло, положите в муку, добавьте пару ложек сметаны.
Замесите эластичное тесто и выложите в смазанную форму для выпечки.
Сформируйте высокие бортики. Разложите ломтики яблок.
Взбейте яйцо с сахаром, введите в состав крема пару ложек муки и сметану. Смешайте крем. Залейте им кусочки яблок.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 50–60 минут.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».