Вкусный салат с кукурузой, курочкой, пекинской капустой «Худейка»: для вечернего «дожора» и просто так

Этот ПП-салатик «Худейка» удивляет своей легкостью, простотой и очень аппетитным видом и вкусом. Фитнес-тренеры рекомендуют его своим ученицам и ученикам. Кушайте его и не стесняйтесь своей фигуры!

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Ингредиенты: 1 вареное куриное филе (180 граммов), 3 куриных вареных яйца, 1 баночка сладкой кукурузы, 100 граммов капусты пекинской, 150 граммов сыра сулугуни, сметаны три ложки, пол чайной ложечки горчицы, соль и перец по вкусу.

Все нарезаем, сыр натираем, заправляем сметаной, горчицей. Приправляем перцем, солим по вкусу.

Источник: YouTube-канал «ПП еда»