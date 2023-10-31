Картофельно-сырные лепешки теперь готовим вместо пирожков и оладушек: неземной тающий вкус и нежность

Лепешки. Фото: соцсети

Эти лепешки не могут надоесть никогда, такая вкуснятина.

Эти картофельно-сырные лепешки — чистое гастрономическое наслаждение. Их обожают все за неповторимый и нежный вкус. А хозяйки счастливы, что готовить их проще некуда.

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Ингредиенты для приготовления 4 лепешек: картофельного пюре 400 граммов, муки 1 стакан, яиц 2 штуки, сыра 50 граммов, рафинированного масла 50 миллилитров, соль, перец по вкусу.

Смешиваем картошку, тертый сыр и другие ингредиенты, кроме масла. Далее формируем лепешки и жарим на сковороде с маслом до румяности. Подаем со сметанкой и зеленью.

Источник: lafoy.ru

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