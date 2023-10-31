Пришли в восторг от салата «Минус 10 кг»: просто свекла, жареный лук и огурчик (заправка в рецепте)

Салатик «Минус 10 кг» легкий и простой. Вы запросто можете его есть тогда, когда захочется без укора совести.

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Любители винегрета оценят насколько быстро он готовится, в отличие от знаменитого российского салата.

Сварите свеклу, удалите кожуру, натрите на крупной терке.

Лук нашинкуйте мелко или перьями, обжарьте на растительном масле.

Маринованный огурчик нарежьте кубиком или натрите на терке.

Можно добавить нашинкованную зелень, все смешайте. Выдавите чеснок, поперчите, подсолите по вкусу, заправьте майонезом, либо сметаной, либо греческим йогуртом, либо постным маслом.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».