Сливки, крем-сыр, корица и белый хлеб: готовим в духовке божественно вкусные роллы из французских тостов с клубникой

Попробуйте приготовить на завтрак эти роллы из французских тостов с крем-сыром и клубникой. Они идеальны для начала дня. После такого вкусного и изысканного завтрака настроение весь день будет прекрасным.
Вам понадобится: белый хлеб — 6 ломтиков, яйца — 2 шт., сливочный крем-сыр — 4 ст.л., сахар — 1 ст.л. + 1/2 стакана, клубника — 6-8 ягод, сливки — 6 ст.л., корица — 1 стл.
Готовить роллы нужно так: смешать сыр со столовой ложкой сахара. Каждый ломтик хлеба раскатать скалкой, чтобы он стал плоским, и намазать на них сырную смесь тонким слоем. Выложить по две чайных ложки нарезанной кубиками клубники на один конец каждого ломтика. Начиная с этого конца, свернуть каждый ломтик рулетом.
Сливки взбить с яйцами. 1/2 стакана сахара смешать с корицей. Каждый ролл окунуть в яичную смесь, затем обвалять в смеси сахара с корицей. Запекать роллы в разогретой до 190 градусов духовке, пока они не подрумянятся и не покроются хрустящей сахарной корочкой, примерно 15 минут. Немного остудить и разрезать роллы наискосок пополам и подавать к столу. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»