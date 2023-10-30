Сливки, крем-сыр, корица и белый хлеб: готовим в духовке божественно вкусные роллы из французских тостов с клубникой

Готовить роллы нужно так: смешать сыр со столовой ложкой сахара. Каждый ломтик хлеба раскатать скалкой, чтобы он стал плоским, и намазать на них сырную смесь тонким слоем. Выложить по две чайных ложки нарезанной кубиками клубники на один конец каждого ломтика. Начиная с этого конца, свернуть каждый ломтик рулетом.

Сливки взбить с яйцами. 1/2 стакана сахара смешать с корицей. Каждый ролл окунуть в яичную смесь, затем обвалять в смеси сахара с корицей. Запекать роллы в разогретой до 190 градусов духовке, пока они не подрумянятся и не покроются хрустящей сахарной корочкой, примерно 15 минут. Немного остудить и разрезать роллы наискосок пополам и подавать к столу. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»