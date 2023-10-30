Салат оливье с лососем — в тысячу раз вкуснее приевшегося рецепта с колбасой: на 8 порций

Готовим оливье со слабосоленым лососем — вкуснее приевшегося рецепта с колбасой. Одной миски этой вкуснейшей закуски хватит на восемь порций. Домашние просят готовить чуть ли не тазами, а едим ложками. Лучший салат из тех, что пробовали. И сытно, и вкусно. Себестоимость копеечная — 750 рублей на 8 порций.

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Берем 300 г слабосоленого лосося, 300 г молодого картофеля, 6-8 перепелиных яиц, 2 огурца, 3-4 маринованных корнишона, 200 г зеленого горошка, полпучка зеленого лука, 100 г йогурта, 1 ст.л. дижонской горчицы, 1 ч.л. специй.

Как готовить? Для начала нужно отварить картошку. Горошек заливаем кипятком на 2 минуты. Перепелиные яйца отвариваем 4 минуты после кипения, даем остыть.

Далее шинкуем все ингредиенты мелкими кубиками. Затем нужно мелко порубить зеленый лук и перемешать салат. Для заправки смешаем йогурт, дижонскую горчицу и специи по вкусу. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru