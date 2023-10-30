Сыр, кукуруза, яйца и морковь: нежнейший салат «Нарцисс» — ингредиенты простые, вкус бесподобный, лучше «Мимозы»

Попробуйте приготовить этот нежнейший салат под названием «Нарцисс». Ингредиенты для него нужны самые простые, а вкус при этом получается бесподобным.
Ингредиенты: морковь крупная – 1 шт., кукуруза консервированная – 5 ст. л., сыр твердый – 70 г, лук зеленый – 1 пучок, укроп свежий – 1 пучок, яйца – 3 шт., майонез – по вкусу.
Для украшения понадобится одна вареная морковь.
Салат «Нарцисс» готовим так: яйца следует предварительно сварить и очистить. Морковь и сыр натереть на средней терке. Морковь в этом салате используется сырая, она придает ему сочность. Немного зеленого лука оставить для украшения, остальное покрошить в салат. Измельчить укроп. В миску добавить кукурузу и измельченные вареные желтки. Немного желтка оставить для украшения.
Из белков сделать лепестки нарциссов. Оставшиеся белки также покрошить и добавить в салат. Добавить майонез и все хорошо перемешать. В салатник выложить салат, разровнять поверхность. Выложить лепестки нарциссов так, чтобы получились цветы. Из вареной моркови свернуть маленькие трубочки и вставить в центр цветка, посыпать желтком. Стебли и листья сделать из зеленого лука. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»