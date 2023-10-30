Сыр, кукуруза, яйца и морковь: нежнейший салат «Нарцисс» — ингредиенты простые, вкус бесподобный, лучше «Мимозы»

Салат «Нарцисс» готовим так: яйца следует предварительно сварить и очистить. Морковь и сыр натереть на средней терке. Морковь в этом салате используется сырая, она придает ему сочность. Немного зеленого лука оставить для украшения, остальное покрошить в салат. Измельчить укроп. В миску добавить кукурузу и измельченные вареные желтки. Немного желтка оставить для украшения.

Из белков сделать лепестки нарциссов. Оставшиеся белки также покрошить и добавить в салат. Добавить майонез и все хорошо перемешать. В салатник выложить салат, разровнять поверхность. Выложить лепестки нарциссов так, чтобы получились цветы. Из вареной моркови свернуть маленькие трубочки и вставить в центр цветка, посыпать желтком. Стебли и листья сделать из зеленого лука. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»