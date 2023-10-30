Этот пирог с тающей текстурой готовим каждые выходные: невероятно простой, в начинке варенье

С этим насыпным пирогом справится даже малыш, настолько он простой. Но это никак не отражается на его невероятно нежном вкусе. Он просто тает во рту, даря неповторимое гастрономическое наслаждение.

Ингредиенты: 2 стакана пшеничной муки, 2/3 стакана сахарного песка, 120 граммов сливочного масла, 1/2 чайной ложечки поваренной соли, 1/2чайной ложечки разрыхлителя, 1 стакан варенья, ваниль по вкусу.

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В муку добавьте разрыхлитель, смешайте все сухие ингредиенты. Натрите сюда же масло на крупной терке.

Ладонями перетрите все в крошку, засыпьте большую часть в смазанную маслом кулинарную форму и сформируйте бортики.

Выложите варенье или вареную сгущенку, присыпьте остатками теста. Оставьте на 30 минут, потом отправьте в печь готовиться на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru