Самые вкусные оладьи на рисовой муке — в два раза пышнее обычных: толстенькие, мягкие, аж пружинят

Готовим оладьи на рисовой муке — в два раза пышнее обычных: мягонькие и толстенькие. Тесто будет нежнейшим, оладушки тают во рту. Ничего вкуснее не пробовали. Особенно с медом или вареньем.

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Берем 170 мл молока, 200 г рисовой муки, 1 яйцо, 1 ст.л. сахара, 1 щепотка соли, 0,5 ч.л. разрыхлителя.

Как готовить? Взбиваем яйцо с сахаром и солью до пенки. Вливаем молоко и снова взбиваем. Вмешиваем в тесто муку с разрыхлителем и обжариваем оладьи на сковороде с двух сторон. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru