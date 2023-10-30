Татарский рецепт жирненьких беляшей с сочным мясом и луком — кусаем, бульон течет по губам

Готовим беляши с нежной мясной начинкой по татарскому рецепту. Так вкусно! Жаль, что раньше не пробовали — домашние в восторге. Нажарили целую тарелку беляшей, слопали налету. Тесто получилось пышным, а мясо пряным. Кусаем, а на губах сочный вкус.

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Для теста понадобится: 2 яйца, 1,5 стакана молока, 4 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. сахара, 2 щепотки соли, 3,5–4 стакана муки, 2 ч. л. сухих дрожжей.

Для начинки: 800 г мясного фарша, 1 луковица, специи.

Как готовить? Для начала нужно смешать 100 мл теплого молока, сахар и дрожжи. Оставляем на 15 минут. Затем взбиваем яйца, масло, соль и оставшееся молоко, перемешиваем и нагреваем, помешивая на среднем огне. Вмешиваем в тесто муку, оставляем в холодильнике под пленкой на 30 минут.

Затем смешиваем фарш с тертым луком и специями. Далее нарезаем тесто на небольшие части и раскатываем лепешку, в центр кладем начинку и защипываем беляши. Обжариваем их на сковороде на слабом огне в растительном масле с двух сторон. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru